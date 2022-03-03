Дмитрий Рогозин рассказал, что страна переключится на создание аппаратов двойного назначения.

Государственная корпорация "Роскосмос" переключится на создание военных спутников. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал генеральный директор компании Дмитрий Рогозин. Чиновник объяснил журналистам, что отечественная ракетно-космическая программа будет корректироваться. Планируется, что ее приоритетом станет изготовлением аппаратов двойного назначения.Они будут создаваться как в интересах "Роскосмоса", так и Министерства по обороне РФ.

Наша космическая программа, конечно, будет скорректирована. Прежде всего, будут выставлены приоритеты. Приоритетом здесь является создание космических аппаратов в интересах и "Роскосмоса", и министерства обороны Российской Федерации. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт добавил, что акцентировать свое внимание отрасль будет на космических аппаратах. По мнению Рогозина, двойное назначение спутников особенно важно в тех геополитических условиях, в которых находится страна сейчас.

"Роскосмос" прекратит поставки ракетных двигателей в США.

Фото и видео: YouTube / Россия-24