"Роскосмос": чистая прибыль за 2020 год составляет около 12 млрд рублей

В госкорпорации ведется аудит.

"Роскосмос" сообщил, что его чистая прибыль за 2020 год составляет около 12 млрд рублей. Об этом телеканалу "Россия-24" рассказал первый заместитель главы госкорпорации Максим Овчинников, ответственный за вопросы экономики и финансов. Согласно информации чиновника, сейчас в ведомстве проводится аудит.

На сегодняшний день мы проходим аудит нашей отчетности. Могу уже сейчас сказать, что чистая прибыль самой госкорпорации "Роскосмос" составит порядка 12 млрд рублей, то есть порядок прошлого года. Максим Овчинников, заместитель генерального директора "Роскосмоса"

Специалист объяснил журналистам, что показатели по консолидированной отчетности показатели, "мягко говоря, немного хуже". Они держатся на уровне 300 млн рублей. Овчинников напомнил, что госкорпорация несет ответственность по кредитной нагрузке, которая растворяет чистую прибыль предприятия практически до нулевой отметки.

В "Роскосмосе" надеются, что NASA продолжит закупать места на "Союзах".

Фото: Piter.tv