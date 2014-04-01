В "Роскосмосе" надеются, что NASA продолжит закупать места на "Союзах"

Максим Овчинников рассказал о планах РФ по полетам на МКС.

В "Роскосмосе" надеются, что NASA продолжит закупать места в пилотируемых кораблях "Союз". Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил первый заместитель генерального директора государственной корпорации по вопросам экономики и финансов Максим Овчинников.

Ввиду того, что американцы создают свои две пилотируемые транспортные системы, они будут отказываться от наших услуг и уже это делают. Надеюсь, что все-таки часть кресел они сохранят за нами как за поставщиками для того, чтобы обеспечить дублирование транспортных систем и минимизацию рисков. Максим Овчинников, замглавы "Роскосмоса"

Эксперт напомнил, что сейчас американские транспортные системы находятся в процессе отработки, поэтому прогнозируются проблемы с периодичностью полетов в космос, а также сроками и ритмичностью доставки грузов на Международную космическую станцию. Овчинников уточнил, что в случае отказа Вашингтона от российских услуг госкорпорация сможет повысить эффективность и снизить себестоимость полетов. В частности, проблема будет решаться за счет увеличения объема космических туристов из ОАЭ, Индии и Турции.

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