Максим Овчинников объяснил, почему госкорпорация лишилась 6 млрд рублей в 2020 году.

В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии коронавируса. По информации от первого заместителя главы государственной корпорации по экономике и финансам Максима Овчинникова, потери составили за прошлый год порядка 6-6,5 млрд рублей. Данными чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24".

Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 миллиардов рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли. Максим Овчинников, замглавы "Роскосмоса"

Эксперт объяснил, что российские предприятия ракетно-космической отрасли оплачивали сотрудникам нерабочие дни, а также организовывали мероприятия, связанные с профилактикой заражения коронавирусом и борьбой с распространением инфекции.

Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса".

Фото: Piter.tv