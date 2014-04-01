В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии коронавируса. По информации от первого заместителя главы государственной корпорации по экономике и финансам Максима Овчинникова, потери составили за прошлый год порядка 6-6,5 млрд рублей. Данными чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24".
Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 миллиардов рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли.
Максим Овчинников, замглавы "Роскосмоса"
Эксперт объяснил, что российские предприятия ракетно-космической отрасли оплачивали сотрудникам нерабочие дни, а также организовывали мероприятия, связанные с профилактикой заражения коронавирусом и борьбой с распространением инфекции.
Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса".
Фото: Piter.tv
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