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В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии
Сегодня, 12:21
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lesjasap

В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии

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Максим Овчинников объяснил, почему госкорпорация лишилась 6 млрд рублей в 2020 году.

В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии коронавируса. По информации от первого заместителя главы государственной корпорации по экономике и финансам Максима Овчинникова, потери составили за прошлый год порядка 6-6,5 млрд рублей. Данными чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24".

Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 миллиардов рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли.

Максим Овчинников, замглавы "Роскосмоса"

Эксперт объяснил, что российские предприятия ракетно-космической отрасли оплачивали сотрудникам нерабочие дни, а также организовывали мероприятия, связанные с профилактикой заражения коронавирусом и борьбой с распространением инфекции.

Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса".

Фото: Piter.tv

Теги: максим овчинников, пандемия, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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