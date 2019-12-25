Специалисты советуют чередовать кашу с белковыми завтраками.

"Роскачество" рассказало, чем заменить овсянку. Специалисты порекомендовал взрослым людям, которые ведут малоподвижный образ жизни, менять завтрак из овсянки на белковую пищу.

Лучше каши заменить белковыми завтраками: омлетом с овощами или творогом сообщение "Роскачества"

Детям и подросткам завтрак в виде каши следует дополнять сыром, яйцом, творогом, кусочком мяса или птицы. Если у ребенка зафиксирован лишний вес, то лучше отказаться от употребления каши каждый день. Ее можно чередовать с белковыми завтраками.

Эксперты советуют употреблять цельнозерновую кашу, так как она насыщена полезными соединениями, а также дольше расщепляется в кишечнике. С продукту с осторожностью следует относиться людям с проблемами ЖКТ из-за сложного переваривания.

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