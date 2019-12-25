Специалисты объяснили, какому винограду стоит отдавать предпочтение.

"Роскачество" дало рекомендации по выбору винограда. Специалисты рассказали, что при выборе продукта следует обращать внимание на веточки, которые должны быть гибкими и зелеными.

Именно веточки выдают залежавшийся виноград: они первыми высыхают и буреют, а уже вслед за ними портятся ягодки Ирина Козий, генеральный директор Ягодного союза

Эксперты не советует брать ягоды, которые опали с грозди. Если они лежат отдельно от грозди, то быстро портятся. В них могут размножаться различные микроорганизмы, которые попадают в плод через открытую часть. Сами виноградины должны быть плотными, налитыми, с упругой кожицей без дефектов.

Мыть виноград лучше непосредственно перед употреблением. Заранее помытый продукт портится во время хранения. Держать виноград предпочтительно в холодильнике, как можно дальше от продуктов с сильным запахом.

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