Петербуржцам рассказали, как выбрать качественную сметану

У хорошей сметаны срок годности должен быть небольшим, а в составе содержаться только сливки или закваска.

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественную сметану. Их рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

По словам экспертов, сметану следует покупать только в магазине или на рынке. Ни в коем случае нельзя брать ее у дорог и в сомнительных ларьках на улице. Упаковка у сметаны должна быть целая и без повреждений. Срок годности – не более месяца.

На этикетке должно присутствовать название "Сметана", в составе содержаться только сливки или закваска. Также производитель обязан указать на упаковке жирность сметаны, изготовителя, место изготовления, массу нетто или объем и пищевую ценность.

На банке должна присутствовать информация о содержании микроорганизмов. Сама сметана должна храниться на охлажденной витрине или полке с температурой от +2 до +6 градусов. После вскрытия сметану необходимо съесть в течение 2-3 дней.

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