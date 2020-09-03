Все изученные образцы соответствуют стандартам безопасности продукта.

"Роскачество" проверило овсяные хлопья. Эксперты уточнили, что все исследуемые образцы оказались безопасны для употребления. Однако нарушения выявлены в сфере маркировки продукта. В общей сложности товар 23 российских торговых марок проверен по 453 показателям.

Ни токсинов, ни радионуклидов, ни нарушений по микробиологическим показателям выявлено не было. Пестициды не были выявлены даже в следовых количествах сообщение Роскачества

Больше всего витамина В обнаружено в хлопьях марок "Мистраль", "Макфа", "Лакоме" и "Гудвилл". В них также соответствует требованием содержание калия, магния, железа, кальция и фосфора. В трех образцах зафиксировано превышение содержания натрия.

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Видео: YT / Доктор Комаровский