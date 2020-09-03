  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:12
141
lesjasap
Код вставки плеера

"Роскачество" проверило овсяные хлопья

0 0

Все изученные образцы соответствуют стандартам безопасности продукта.

"Роскачество" проверило овсяные хлопья. Эксперты уточнили, что все исследуемые образцы оказались безопасны для употребления. Однако нарушения выявлены в сфере маркировки продукта. В общей сложности товар 23 российских торговых марок проверен по 453 показателям.

Ни токсинов, ни радионуклидов, ни нарушений по микробиологическим показателям выявлено не было. Пестициды не были выявлены даже в следовых количествах

сообщение Роскачества

Больше всего витамина В обнаружено в хлопьях марок "Мистраль",  "Макфа", "Лакоме" и "Гудвилл". В них также соответствует требованием содержание калия, магния, железа, кальция и фосфора. В трех образцах зафиксировано превышение содержания натрия.

Ученые подтвердили эффективность меда в борьбе с кашлем.

Видео: YT / Доктор Комаровский

Теги: овсяные хлопья, роскачество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии