Исследователи рассказали о действии меда на пациентов с простудой и кашлем.

Ученые подтвердили эффективность меда в борьбе с кашлем. Об этом исследователи из Оксфордского университета написали в The Guardian. Специалисты сравнили показатели 14 клинических испытаний, проведенных с участием 1761 пациента разных возрастов. У тех, кто лечился медом, период болезни (простуды и кашля) сократился на один-два дня. Также специалистам удалось доказать отсутствие побочных эффектов.

Ученые уточнили, что в среднем мед уменьшил частоту кашля на 36% эффективнее, чем антибиотики. Тяжесть кашля при этом была сокращена на 44%. Инфекцию верхних дыхательных путей мед вылечивает за два дня.

Мед связан с гораздо более значительным снижением совокупной оценки симптомов, частоты и тяжести кашля British Medical Journal

Авторы работы рассказали, что использование меда при лечении может снизить чрезмерное употребление антибиотиков. Последние вызывают кризис устойчивости к противомикробным лекарствам.

"Роскачество" обнаружило мед со следами антибиотиков.

Видео: Youtube/Видео блог Доктора Шишонина