  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:43
444
lesjasap
Код вставки плеера

Ученые подтвердили эффективность меда в борьбе с кашлем

0 0

Исследователи рассказали о действии меда на пациентов с простудой и кашлем.

Ученые подтвердили эффективность меда в борьбе с кашлем. Об этом исследователи из Оксфордского университета написали в The Guardian. Специалисты сравнили показатели 14 клинических испытаний, проведенных с участием 1761 пациента разных возрастов. У тех, кто лечился медом, период болезни (простуды и кашля) сократился на один-два дня. Также специалистам удалось доказать отсутствие побочных эффектов.

Ученые уточнили, что в среднем мед уменьшил частоту кашля на 36% эффективнее, чем антибиотики. Тяжесть кашля при этом была сокращена на 44%. Инфекцию верхних дыхательных путей мед вылечивает за два дня.

Мед связан с гораздо более значительным снижением совокупной оценки симптомов, частоты и тяжести кашля

British Medical Journal

Авторы работы рассказали, что использование меда при лечении может снизить чрезмерное употребление антибиотиков. Последние вызывают кризис устойчивости к противомикробным лекарствам.

"Роскачество" обнаружило мед со следами антибиотиков.

Видео: Youtube/Видео блог Доктора Шишонина

Теги: здоровье, кашель, мед, простуда, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии