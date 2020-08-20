Ученые подтвердили эффективность меда в борьбе с кашлем. Об этом исследователи из Оксфордского университета написали в The Guardian. Специалисты сравнили показатели 14 клинических испытаний, проведенных с участием 1761 пациента разных возрастов. У тех, кто лечился медом, период болезни (простуды и кашля) сократился на один-два дня. Также специалистам удалось доказать отсутствие побочных эффектов.
Ученые уточнили, что в среднем мед уменьшил частоту кашля на 36% эффективнее, чем антибиотики. Тяжесть кашля при этом была сокращена на 44%. Инфекцию верхних дыхательных путей мед вылечивает за два дня.
Мед связан с гораздо более значительным снижением совокупной оценки симптомов, частоты и тяжести кашля
British Medical Journal
Авторы работы рассказали, что использование меда при лечении может снизить чрезмерное употребление антибиотиков. Последние вызывают кризис устойчивости к противомикробным лекарствам.
"Роскачество" обнаружило мед со следами антибиотиков.
Видео: Youtube/Видео блог Доктора Шишонина
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