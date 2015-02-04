"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы

Дэниел Дэвис оценил заход российских кораблей ВМФ в Кубу.

В американской администрации должны способствовать деэскалации регионального конфликта на Украине после отправки российской атомной подлодки "Казань" в морской порт Гаваны. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире YouTube-канала Nation News. Фрагмент выступления с иностранцем опубликован на YouTube-канале офицера. Специалист заметил, что сейчас Вашингтон не располагает сведениями о том, есть ли ядерное оружие на борту российской субмарины. В результате любой просчет и недопонимание между Вашингтоном и Москвой сейчас могут привести к еще большему напряжению в отношениях между государствами.

Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта. Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров, а не будем распространять конфликт и увеличивать риск ударов вне зоны боевых действий. Дэниел Дэвис, эксперт

Напомним, что в морскую гавань кубинской столицы вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир Военно-морского флота РФ "Николай Чикер".

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive