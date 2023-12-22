Дэниел Дэвис призвал украинцев брать пример с русских.

Армия киевского режима не возвела фортификационные сооружения для противодействия российскому наступлению. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист полагает, что Вооруженные силы Украины попытаются перебросить на территорию Харьковской области собственные войска из других участков фронта, однако солдаты в итоге столкнутся с большой проблемой из-за нехватки личного состава. Аналитик подчеркнул, что, если украинцы хотят увидеть пример хорошей обороны, то для этого им нужно взглянуть на фортификационные сооружения, которые российские военнослужащие воздвигли перед началом летнего контрнаступления ВСУ.

Как это могло произойти? <…> Знали на протяжении многих месяцев, что у России есть войска на этом участке фронта. <…> Где оборона? Дэниел Дэвис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive