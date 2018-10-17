Олег Стариков указал на локацию, на которой в ходе сражений может быть решен конфликт между Москвой и Киевом.

Российская армия перехватила инициативу на Красноармейском (украинское название — покровском) и Кураховском направлениях. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт полагает, что проблема сформировалась для киевского режима именно на данном участке фронта на Донбассе. Там с большей долей вероятности будет решена судьба всего регионального противостояния с Москвой.

На Покровском и Кураховском направлениях оперативно-тактический кризис <…>. Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу. Олег Стариков, эксперт

Напомним, что сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил российским журналистам о том, что войска успешно продвигаются к южному пригороду Курахово, размещенного в западной части Донецкой народной республики. При этом бойцы постоянно занимают новые позиции.

"Есть опасность": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области.

Фото и видео: YouTube / ОЛЕГ СТАРИКОВ