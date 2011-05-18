Олег Стариков напомнил о проблемах для ВСУ по выполнению задач командования в российском приграничье.

Вооруженным силам Украины придется уйти с территории Курской области согласно всем законам военного дела. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в интервью местному журналисту журналисту Василию Голованову. Иностранный эксперт полагает, что освобождение при граничной российской территории от бойцов киевского режима может привести к тому, что военнослужащие ВС РФ начнут занимать земли, находящиеся в Сумской области.

Есть опасность по Курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. Отойти придется по всей военной науке. Олег Стариков, эксперт

Напомним, что в пятницу, 1 ноября, российское министерство по обороне уведомило общественность о том, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки на Курском направлении потеряли свыше 250 человек личного состава, три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и зенитный ракетный комплекс.

"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта.

Фото и видео: Голованов