Олег Стариков сообщил об активном продвижении России на Донбассе.

Российские Вооруженные силы фактически разделили фронт на части для армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в интервью местному журналисту Александру Шелесту* (* - Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента). Иностранный эксперт полагает, что также тяжелое положение для ВСУ сложилось на территории Курской области, откуда бойцы продолжают отходить. Аналогичные проблемы фиксируются у ВСУ на купянском направлении Донбасса, где армия может оказаться в оперативном окружении со стороны противника.

Это уже все это уже, считай разрезали фронт. Они маневрами действуют. Олег Стариков, эксперт

"Разорвали фронт". В Киеве забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Александр ШЕЛЕСТ