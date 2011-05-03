Российские Вооруженные силы фактически разделили фронт на части для армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в интервью местному журналисту Александру Шелесту* (* - Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента). Иностранный эксперт полагает, что также тяжелое положение для ВСУ сложилось на территории Курской области, откуда бойцы продолжают отходить. Аналогичные проблемы фиксируются у ВСУ на купянском направлении Донбасса, где армия может оказаться в оперативном окружении со стороны противника.
Это уже все это уже, считай разрезали фронт. Они маневрами действуют.
Олег Стариков, эксперт
"Разорвали фронт". В Киеве забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО.
Фото и видео: YouTube / Александр ШЕЛЕСТ
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