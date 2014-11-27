Олег Стариков рассказал о проблемах страны с новобранцами.

Вооруженные силы Украины укомплектованы мобилизованными солдатами, которые не хотят идти сражаться на передовую линию. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka. Иностранный эксперт полагает, что новобранцы в целом не планируют воевать против России. В результате на поле боя получается так, что, бригады укомплектованы личным составом лишь по документам, в а реальности многие люд и просто не выполняют поставленные перед ними боевые задачи.

Мобилизованные пришли с низкими морально боевыми качествами. <…> Они в принципе отказываются идти выполнять задачи. Олег Стариков, эксперт

Эксперт уточнил, что киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит живой силы из-за больших потерь в сражениях и нежелания граждан служить стране. С мае на украинской территории власти приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные лица в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои персональные данные в военкомате. Сроки демобилизации населения в документе официально не прописаны.

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Фото и видео: YouTube / Politeka Online