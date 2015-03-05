Олег Стариков рассказал об оперативной ситуации на поле боя для ВСУ за неделю.

Вооруженные силы Украины вынуждены отступать на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях в зоне проведения российской специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт полагает, что локализовать или стабилизировать ситуацию Генеральному штабу киевского режима на этих направлениях Донбасса не получится.

Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, <…> тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции. Олег Стариков, эксперт

Олег Стариков добавил, что командование ВСУ продолжает кидать оставшиеся резервы на территорию Курской области, тем самым осложняя положение солдат на других участках противостояния с Москвой. Специалист полагает, что важно вести сражения по военным законам, а не по политическим сценариям. В том случае, если у страны есть только тактика взводно-ротного уровня, то без стратегии это приведет армию к тупику.

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Фото и видео: YouTube / Олег Стариков