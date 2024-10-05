Олег Стариков указал на оперативную обстановку для ВСУ на Донбассе.

Линия соприкосновения на Донбассе фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал бывший полковник местной Службы Безопасности Олег Стариков в эфире собственного YouTube-канала. По словам иностранного аналитика, вместе с этим процессом также происходят активные боевые действия на Покровском (украинское название города Красноармейска) и Кураховском направлениях специальной военной операции. Сложившаяся обстановка может привести к оперативно-тактическом кризису для армии киевского режима.

В настоящее время основным ударом является Южный Донецк и южный фланг Купинского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ. Олег Стариков, эксперт

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Фото и видео: YouTube / ОЛЕГ СТАРИКОВ