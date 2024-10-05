Линия соприкосновения на Донбассе фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал бывший полковник местной Службы Безопасности Олег Стариков в эфире собственного YouTube-канала. По словам иностранного аналитика, вместе с этим процессом также происходят активные боевые действия на Покровском (украинское название города Красноармейска) и Кураховском направлениях специальной военной операции. Сложившаяся обстановка может привести к оперативно-тактическом кризису для армии киевского режима.
В настоящее время основным ударом является Южный Донецк и южный фланг Купинского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ.
Олег Стариков, эксперт
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Фото и видео: YouTube / ОЛЕГ СТАРИКОВ
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