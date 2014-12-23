Эксперт: Киев бомбит Россию беспилотниками, чтобы обозначить свои возможности

Василий Дандыкин назвал причины для ВСУ для беспилотных ударов по России.

Украина в преддверии второго этапа переговоров с российской делегацией в Стамбуле атакует беспилотниками территорию нашего государства. В эфире телеканала "360.ru" капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о том, что целью киевского режима является устрашение противника, а также демонстрация западным кураторам собственных возможностей и создание для СМИ красивой телевизионной картинки. Аналитик заметил, что в большей степени украинские власти проводят масштабные нападения с помощью беспилотников для того, чтобы в Турции переговорщики могли заставить российских коллег принять требования Киева.

Специалист добавил, что Россия готова отражать и отражает удары украинских дронов. В стране работают средства противовоздушной обороны различного свойства. По мнению Василия Дандыкина, их вполне достаточно для защиты и обеспечения безопасности территории. Эксперт указал, что за время проведения специальной военной операции наша страна сделала большой рывок в плане создания и модернизации беспилотных систем. В частности, к работе над технологиями привлекались даже малые предприятия.

Опыт здесь большой накоплен. <…> Вот накануне 296 БПЛА было запущено, в том числе несколько десятков в направлении Москвы. Все были, так или иначе, или подавлены РЭБ, что тоже очень важно, или уничтожались. Василий Дандыкин, военный эксперт

Военный эксперт отметил, что на Украину "работает" свыше десяти стран, которые поставляют Вооруженным силам Украины собственные беспилотники и детали к ним. По мнению гостя эфира, фронт необходимо насыщать FPV-дронами, чтобы их было "как можно больше". Касательно безэкипажных катеров Дандыкин пояснил, что ситуация остается непростой, но в ближайшее время в России и в этой области ожидается прорыв.

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Фото и видео: 360.ru