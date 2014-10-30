Ушаков: Трампа недостаточно информируют о ситуации на Украине

Помощник главы России прокомментировал пост президента США об "игре с огнем" в адрес российского руководства.

В Москве считают, что американского политического лидера-республиканца из вашингтонской администрации Дональда Трампа недостаточно информируют о реально происходящем на земле в контексте украинско-российского вооруженного противостояния. Соответствующее заявление помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сделал в комментарии для журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. Видеозапись интервью опубликована корреспондентом в собственном Telegram-аккаунте. Эксперт заметил, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре киевского режима, а не гражданским объектам.

В частности, не информируют о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

Помощник российского лидера считает, что лидеру Белого дома не докладывают об участившихся террористических атаках Украины против российских городов. Юрий Ушаков заметил, что Дональд Трамп знает только о предпринимаемых Россией ответных мерах, причем до конца иностранец не понимает, что Москва бьет исключительно по объектам военной инфраструктуры или ВПК Украины.

Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН