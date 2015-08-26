Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа

Помощник главы РФ не исключил того, что лидер Белого дома посетит Турцию, хотя тот сейчас находится на Ближнем Востоке.

Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков на вопрос о возможности встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отметил, что Москва знает, что американский лидер сейчас находится на Ближнем Востоке, и занят "серьезными делами". Соответствующее заявление чиновник сделал в комментарии для журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. Видеозапись интервью опубликована корреспондентов в собственном Telegram-аккаунте. СМИ задали вопрос эксперту о том, существуют ли уже какие-то намеки на возможный визит лидера Белого дома в Стамбул.

Мы знаем, что Трамп на Ближнем Востоке, и он занят серьезными делами там. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

Напомним, что американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя из вашингтонской администрации сообщил зрителям о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к двусторонним переговорам между Россией и Украиной, которые пройдут в столице Турции 16 мая. При этом участие иностранного политика зависит от того, приедет ли на рабочую встречу российский коллега Владимир Путин или нет.

Ушаков рассказал какие темы будут обсуждаться в Стамбуле.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН