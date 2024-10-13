Ушаков рассказал какие темы будут обсуждаться в Стамбуле

Помощник президента РФ раскрыл некоторые детали подготовки ко встрече российско-украинской делегации в Стамбуле.

Российская делегация на двусторонних переговорах с Украиной в Стамбуле от 15 мая будет обсуждать как политические, так и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав представителей Москвы. Соответствующее заявление сделал помощник главы государства Владимира Путина Юрий Ушаков в комментарии для журналиста телеканала "Россия 1" Павла Зарубина. Видеозапись интервью опубликована корреспондентов в собственном Telegram-аккаунте. Эксперт добавил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным уверил, что его страна обеспечит традиционное гостеприимство в ходе переговоров в столице.

Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов. Исходя из этого будет определен состав. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

Кремль пока не обнародует состав делегации России в Стамбуле.

Фото и видео: Telegram / Зарубин