Российская делегация будет ждать украинскую делегацию в столице Турции, в четверг, 15 мая.

Москва пока что не раскрывает сведения о том, кто представит российскую делегацию на двусторонних переговорах с киевским режимом в Стамбуле. Соответствующее заявление от 14 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что все обещания главы государства от 11 числа в силе, поэтому представители нашей страны будут в Турции ждать украинских коллег.

Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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