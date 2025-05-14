Дмитрий Песков оценил готовность Парижа предоставить европейским партнерам французское стратегическое оружие.

В Москве прокомментировали слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что Париж готов начать обсуждение о размещении на территории других европейских стран собственных самолетов с ядерным оружием на борту. Соответствующее заявление от 14 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что мировая общественность обязательно увидит в будущем значительные усилия РФ, США и европейских стран-обладателей ядерного арсенала по вопросу формирования принципов стратегической безопасности региона. Эксперт полагает, что на текущий момент вся система по понятным причинам находится в плачевном состоянии.

Распространение ядерного оружия на европейском континенте — то, что не добавит безопасность предсказуемости и стабильности европейскому континенту. Сейчас вся система стратегической стабильности находится в плачевном состоянии по понятным причинам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в эфире телеканала TF1 Эмманюэль Макрон заявил, что Елисейский дворец готов начать обсуждение о размещении в других странах Европы французских самолетов с ядерным оружием. По словам иностранного политика, для этого решения требуется выполнить ряд условий. В частности, Париж не будет платить за безопасность других, а окончательное решение о запуске ядерного оружия останется за Францией.

Песков: подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение конфликта.

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