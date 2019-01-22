Олег Стариков указал на проблему солдат ВСУ вблизи Угледара.

Вооруженные силы Украины в Угледаре на территории Донецкой народной республики будут уничтожены, так как солдатам не дали приказ выходить из города. Соответствующее заявление сделал бывший полковник местной Службы Безопасности Олег Стариков в эфире в интервью местному журналисту Александру Шелесту* (* - Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента). Иностранный эксперт указал зрителям шоу на то, что армия киевского режима оказалась в плачевном положении из-за недооценки российских военнослужащих.

Подразделению, которое взято в окружение, должны были дать команду отойти. Они остались. А раз остались, то они прекрасно понимают, что все погибнут. Противник, оказывается, — не тот, что по телевизору показывают… Олег Стариков, эксперт

Напомним, что глава ДНР 23 сентября Денис Пушилин сообщил жителям нового региона страны о том, что боевые действия идут уже в самом Угледаре.

"Октябрь-ноябрь": в Киеве забили тревогу из-за страшной перспективы.

Фото и видео: YouTube / Александр ШЕЛЕСТ*