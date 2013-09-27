Эскалация боевых действий на украинской территории якобы будет усиливаться вплоть до выборов американского президента, запланированных на ноябрь 2024 года. Соответствующее заявление сделал бывший полковник местной Службы Безопасности Олег Стариков в эфире в интервью местному журналисту Александру Шелесту* (* - Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента).
Октябь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Осознание придет после 5 ноября, потому что Россия сражается кроме нас еще с США, то есть с глобальным Западом.
Олег Стариков, эксперт
По словам эксперт шоу, итог президентских выборов в Белом доме во многом определит направление регионального конфликта не только из-за взаимоотношений между Киевом и Вашингтоном, но также и из-за глобального противостояния между коллективным Западом и Москвой.
"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска.
Фото и видео: YouTube / Александр ШЕЛЕСТ*
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