Олег Стариков указал на необходимость для Киева дождаться выборов президента США.

Эскалация боевых действий на украинской территории якобы будет усиливаться вплоть до выборов американского президента, запланированных на ноябрь 2024 года. Соответствующее заявление сделал бывший полковник местной Службы Безопасности Олег Стариков в эфире в интервью местному журналисту Александру Шелесту* (* - Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента).

Октябь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Осознание придет после 5 ноября, потому что Россия сражается кроме нас еще с США, то есть с глобальным Западом. Олег Стариков, эксперт

По словам эксперт шоу, итог президентских выборов в Белом доме во многом определит направление регионального конфликта не только из-за взаимоотношений между Киевом и Вашингтоном, но также и из-за глобального противостояния между коллективным Западом и Москвой.

"Ситуация серьезная". В Киеве признали тактический кризис ВСУ у Купянска.

Фото и видео: YouTube / Александр ШЕЛЕСТ*