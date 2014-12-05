Олег Стариков сообщил о бедственном положении ВСУ в зоне СВО.

Тактический кризис и серьезные проблемы назревают для армии киевского режима возле населенного пункта Угледар на подконтрольной украинскому командованию части территории Донецкой народной республики, а также возле города Купянска в Харьковской области. Соответствующее заявление сделал бывший полковник местной Службы Безопасности Олег Стариков в эфире собственного YouTube-канала. Аналитик указал зрителям шоу на то, что на покровском и торецком направлениях российской специальной военной операции для Вооруженных сил Украины уже случился тактический кризис, который может далее перерасти в оперативный. Это может привести, утверждает Стариков, к выходу российских сил к административным границам Днепропетровской области.

На южнодонецком направлении у ВСУ назревает тактический кризис возле Угледара, только севернее… Серьезные проблемы у нас и на южном фланге купянско-лиманского направления. Как бы не получилось, чтобы они в двух местах не разрезали нашу группировку. Олег Стариков, эксперт

Олег Стариков предположил, что ситуация может привести к выходу российских сил к административным границам Днепропетровской области.

"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации.

Фото и видео: YouTube / ОЛЕГ СТАРИКОВ