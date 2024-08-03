Олег Стариков рассказал о тактическом провале ВСУ на нескольких направлениях сражений.

Количество критических для Вооруженных сил Украины направлений резко увеличилось за несколько месяцев. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности киевского режима Олег Стариков в интервью местному журналисту Василию Голованову. Иностранный специалист заметил, что тяжелое положение для армии складывается как на Волчанском, так и Купянском направлениях. Аналитик полагает, что ситуация на фронте продолжит ухудшаться для ВСУ.

Еще три-четыре месяца назад было одно направление. <…> А сейчас посмотрите: Покровское направление – тактический кризис, Торецкое направление – тактический кризис, Южнодонецкое направление – элементы тактического кризиса. Олег Стариков, экс-полковник СБУ

Олег Стариков заметил, что Вооруженные силы России "потихоньку вгрызаются", чем заставляют противника перебрасывать войска. Однако там, где Киев не успеет перебросить силы, значит, там русские "пробьют дырку" и начнут проходить участок.

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Фото и видео: YouTube / ГОЛОВАНОВ