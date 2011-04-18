Олег Стариков оценил состояние армии киевского режима на южнодонецком направлении.

Если Вооруженные силы Украины не покинут территории на Южнодонецком направлении проведения российскими военнослужащими специальной военной операции, то попадут в окружение. Соответствующее заявление сделал бывший полковник Службы Безопасности киевского режима Олег Стариков в интервью местному журналисту Василию Голованову. Иностранный офицер предположил, что если российская армия будет наступать на этом направлении с северного и южного направления, то ВСУ придется отступить назад.

Особо сейчас напряженная ситуация на Южнодонецком направлении, реально тяжелая <…>, если мы оттуда не выйдем, то попадем в котел. Олег Стариков, экс-полковник СБУ

Напомним, что в понедельник, 24 июня, российское министерство по обороне сообщило общественности о том, что операторы ударных FPV-беспилотников бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ликвидировали в зоне СВО танк Leopard немецкого производства на Южнодонецком направлении. Командир взвода ударных БПЛА с позывным "Вал" объяснил СМИ, что его взвод выполнял задачу по поддержке пехоты страны.

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Фото и видео: YouTube / ГОЛОВАНОВ