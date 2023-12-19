Олег Стариков призвал заняться восстановлением инфраструктуры.

Боевым самолетам F-16 американского производства будет сложно взлететь с территории украинских аэродромов, поскольку российские Вооруженные силы наносят по ним воздушные удары. Соответствующее заявление сделал отставной полковник Службы Безопасности Украины Олег Стариков в эфире местного YouTube-канала "Фабрика новостей". Иностранный специалист заметил, что Стариков добавил, что советские борты, в отличие от натовских, неприхотливы благодаря оборудованному там воздухозаборнику, установленному сверху судна.

Если взлетно-посадочную полосу разгромить, то такие самолеты, как F-16, они вообще-то высококачественные, но они очень капризные, когда взлетно-посадочная полоса должна быть идеально чистая. Если посмотрите на F-16, у него под брюхом воздухозаборник, <…> поэтому должно быть чисто. Олег Стариков, эксперт

Аналитик пояснил журналистам, что авиабазы в стране сейчас разрушаются ракетными ударами, а выравнивать и реконструировать такие объекты очень сложно. Истребителю, который армия киевского режима получит от международных союзников на Западе, будет непросто подниматься в небо из-за сильно поврежденной инфраструктуры на земле.

На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин