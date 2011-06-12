Олег Стариков рассказал о важности сохранения контроля ВСУ над двумя населенными пунктами.

Потеря таких населенных пунктов как Волчанск и Часов Яр обернется для киевского режима большими проблема в преддверии "саммита мира", организованного в Швейцарии. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Politeka сделал полковник Службы Безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

У нас есть два участка, которые ни в коем случае сдавать нельзя — это Часов Яр и Волчанск. Это уже будет большая проблема. В политическом плане, конечно, это было бы не очень, потому что сейчас впереди <…> совещание в Швейцарии. Олег Стариков, эксперт

По словам иностранного политолога, взятие Россией под свой контроль города Волчанска позволит армии противника киевского режима выйти в тыл купянской группировке Вооруженных сил Украины, а затем - отрезать украинские силы, размещенные на востоке Харьковской области. Потеря же Часова Яра приведет к разделению украинской группировки на Донбассе на две части. Такая обстановка позволит Москве развить собственное наступление как на северном, так и на южном направлении.

"На две части". Полковник СБУ раскрыл, на каком участке ВСУ ждет катастрофа.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online