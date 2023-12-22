Олег Стариков оценил последствия потери для ВСУ Часова Яра.

Разгром группировки Вооруженных сил Украины под населенным пунктом Часов Яр приведет к разрезанию фронта российскими войсками. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал полковник Службы Безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Иностранный специалист заметил, что если армия противника киевского режима продолжит такими темпами продвигаться вглубь Донбасса и территории Харьковской области, то линия соприкосновения может рухнуть. В дальнейшем позиционные бои перейдут в мобильную оборону. В этом случае ВСУ начнут терять еще больше земель.

Если взять Часов Яр, Славянско-Краматорская агломерация, тогда начинается <…> отрезание востока Харьковской области, <…> а это означает, что могут зайти с тыла и будет большой котел оперативной группировки войск. Олег Стариков, эксперт

"ПВО не помогает". Полковник СБУ забил тревогу из-за российского оружия.

Фото и видео: YouTube / ОЛЕГ СТАРИКОВ