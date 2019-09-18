В сети появился трейлер "Рэмбо: Последняя кровь"

Премьера фильма запланирована на 19 сентября 2019 года.

В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Рекламный ролик опубликовала кинокомпания Lionsgate Films на своем YouTube-канале.

Главный герой Джон Рэмбо живет на ферме отца и работает с лошадьми. Однако он все еще страдает от посттравматического расстройства и заглушает тяжелые воспоминания в местном баре. Дочь его подруги пропадает где-то в Мексике, и Рэмбо отправляется на поиски девушки. Там он обнаруживает жестокий преступный синдикат, который занимается секс-трафиком.

Кроме Сильвестра Сталлоне в фильме снялись Пас Вега, Хоакин Косио и другие. Режиссером стал Эдриан Грюнберг. Премьера запланирована на 19 сентября 2019 года.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер экранизации рассказа Стивена Кинга "В высокой траве".

Видео: YouTube / Lionsgate Films