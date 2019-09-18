В сети появился трейлер экранизации рассказа Стивена Кинга "В высокой траве"

В среду, 18 сентября. в сети появился трейлер фильма "В высокой траве" по рассказу Стивена Кинга. Ролик опубликован на стриминговом сервисе Netflix.
В сюжете история "ирландских близнецов", которые оказались в Канзасе около поля с очень высокой травой. Главные герои услышали детские крики о помощи и пошли к нему, но нашли настоящий кошмар.
Режиссером экранизации рассказа известного писателя выступил Винченцо Натали. В главных ролях заявлены: Патрик Уилсон, Харрисон Гилбертсон, Рейчел Уилсон.
Фильм появится на стриминговом сервисе 4 октября.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Жизнь с самим собой" с Полом Раддом.
Видео:Netflix
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