В сети появился трейлер экранизации рассказа Стивена Кинга "В высокой траве"

На Netflix картина выйдет 4 октября.

В среду, 18 сентября. в сети появился трейлер фильма "В высокой траве" по рассказу Стивена Кинга. Ролик опубликован на стриминговом сервисе Netflix.

В сюжете история "ирландских близнецов", которые оказались в Канзасе около поля с очень высокой травой. Главные герои услышали детские крики о помощи и пошли к нему, но нашли настоящий кошмар.

Режиссером экранизации рассказа известного писателя выступил Винченцо Натали. В главных ролях заявлены: Патрик Уилсон, Харрисон Гилбертсон, Рейчел Уилсон.

Фильм появится на стриминговом сервисе 4 октября.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Жизнь с самим собой" с Полом Раддом.

Видео:Netflix