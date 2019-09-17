Восьмисерийный проект выйдет на Netflix 18 октября.

Во вторник, 17 сентября, в сети появился трейлер сериала "Жизнь с самим собой" с Полом Раддом. Ролик размещен на YouTube-канале Netflix.

По сюжету главный герой соглашается поучаствовать в странном эксперименте. После необычного опыта его жизнь налаживается. Однако, после этого появляется его двойник. который утверждает, что он и есть "оригинал".

Восьмисерийный проект выйдет на Netflix 18 октября.

Ранее мы сообщали о том, что "Симпсоны" названы лучшим мультсериалом на Creative Arts Emmy Awards.

Видео: Netflix