"Рейнджерс" разгромили "Монреаль", Панарин набрал одно очко

На счету хоккеиста 13 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" разгромили "Монреаль" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться успеха. Россиянин принял участие в голевой атаке, в результате которой Мика Зибанеджад забросил первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 6 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET