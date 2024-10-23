Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Флориду"

Россиянин набрал 10-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Флоридой" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил две голевые передачи, с которых отличились Марко Росси и Матс Цуккарелло.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 6 матчей и набрал 10 (2+8) очков.

Ранее мы сообщали, что "Тампа" уступила "Торонто", Кучеров отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET