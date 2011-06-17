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"Рейнджерс" одолели "Питтсбург", Панарин отметился передачей

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На счету хоккеиста 59 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Питтсбургом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джей Ти Миллера, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 55 матчей и набрал 59 (23+36) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Сиэтл".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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