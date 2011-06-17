"Рейнджерс" одолели "Питтсбург", Панарин отметился передачей

На счету хоккеиста 59 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали победу над "Питтсбургом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джей Ти Миллера, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 55 матчей и набрал 59 (23+36) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Сиэтл".

Видео: YouTube / SPORTSNET