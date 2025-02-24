Шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Сиэтл"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Сиэтлом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 53 матча и набрал 83 (26+57) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET