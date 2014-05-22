  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:00
119
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Овечкин оформил хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 12 голов

0 0

На счету форварда 46 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтона". Его команда одержала победу со счетом 7:3.

Россиянин был признан первой звездой матча. Последнюю из трех шайб хоккеист забросил в пустые ворота соперника. На счету Овечкина 882 шайбы во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до 12 голов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 41 матч и набрал 46 (29+17) очков.

Ранее мы сообщали, что Канада выиграла Турнир четырех наций.

Видео: YouTube / SPORSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, уэйн гретцки, хк вашингтон кэпиталз, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии