Овечкин оформил хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 12 голов

На счету форварда 46 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтона". Его команда одержала победу со счетом 7:3.

Россиянин был признан первой звездой матча. Последнюю из трех шайб хоккеист забросил в пустые ворота соперника. На счету Овечкина 882 шайбы во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до 12 голов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 41 матч и набрал 46 (29+17) очков.

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Видео: YouTube / SPORSNET