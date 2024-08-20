В Киеве анонсировали создание нового министерства, которое будет работать с гражданами Украины, находящимися за границей.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с территории Украины. При этом иностранный политик анонсировал общественности создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Соответствующее заявление глава Украины сделал в ходе мероприятия, выступая перед сотрудниками местного министерства по иностранным делам.

Миллионы наших людей в других странах. Их связи и отношения с Украиной, защита наших интересов как нации - все это будет сферой ответственности новой институции. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Украины указал дипломатам на факт того, что выехавшие за границу граждане сейчас остаются под воздействием российской пропаганды, поэтому они лишены культурной связи со своей страной. Для противодействия влиянию Москвы на граждан Украины, покинувших страну, властями будет сформировано новое профильное ведомство, которое примет часть функций МИДа.

Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України