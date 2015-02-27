Уже в текущем году необходимо подготовить базу для заключения мирного соглашения с Москвой. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Такими сведениями он поделился с народом страны в очередном видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году.
Владимир Зеленский, глава Украины
Напомним, что Москва неоднократно предлагала Киеву урегулировать региональный конфликт мирным путем , однако украинские власти на законодательном уровне ввел запрет на них.
Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений".
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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