  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:13
60
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта

0 0

Глава Украины также указал на продолжение работы над "формулой мира".

Уже в текущем году необходимо подготовить базу для заключения мирного соглашения с Москвой. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Такими сведениями он поделился с народом страны в очередном видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году.

Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что Москва неоднократно предлагала Киеву урегулировать региональный конфликт мирным путем , однако украинские власти на законодательном уровне ввел запрет на них.

Зеленский объявил о подготовке "кадровых решений".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, мирное соглашение, переговоры, формула мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии