Глава Украины анонсировал реформирование кабмина.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил в очередном видеообращении к народу, опубликованном в социальных сетях, о подготовке неких "кадровых решений" на уровне правительства.

На правительственном уровне готовятся кадровые решения. Владимир Зеленский, глава Украины

Советник главы офиса главы государства Михаил Подоляк 1 апреля сообщал общественности о том, что Владимир Зеленский будет инициировать реформирование кабинета министров, а некоторые профильные ведомства получат другие функции. Издание "Украинская правда" от третьего июня указывало читателям на то, что политический лидер "устал" от премьер-министра страны Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует уволить этого чиновника. Издание "Страна" от 29 июня сообщало о том, что в кругах власти вновь начали обсуждать возможную смену главы украинского правительства. На этот раз в качестве кандидата рассматривалась первый вице-премьер страны Юлия Свириденко, которая может занять новый должностной пост уже летом 2024 года.

Зеленский ответил на вопрос о разных сценариях вступления в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України