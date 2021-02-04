Глава Украины оценил шансы Киева на присоединение к военному блоку.

Только украинский народ может решать вопрос о вступлении своей страны в состав НАТО, а также о том, произойдет ли это по корейскому или немецкому сценарию. Соответствующее заявление украинский президент сделал в интервью иностранным журналистам из информационного агентства The Bloomberg.

И поэтому если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины. Владимир Зеленский, президент Украины

Американский постоянный представитель при Североатлантическом военном альянсе Джулианн Смит в конце апреля текущего года сообщила общественности информацию о том, что лидера киевского режима Владимира Зеленского пригласят на запланированный в июле 2024 года саммит блока, запланированный в Вашингтоне. Иностранка заметила, что украинский кризис станет клбчевым вопросом для делегатов. Специалист уточнила, что что вступления политика не ожидается. Бывший генеральный секретарь Йенс Столтенберг в апреле говорил о том, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

Зеленский утверждает, что контролирует Ермака.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент