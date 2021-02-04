Зеленский утверждает, что контролирует Ермака

Глава Украины оценил нападки на руководителя офиса президента Украины в СМИ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что руководитель офиса главы государства Андрей Ермак выполняет указания политика. Соответствующее заявление украинский президент сделал в интервью иностранным журналистам из информационного агентства The Bloomberg. Корреспондентка задала иностранному президенту вопрос о том, насколько обоснованными являются утверждения в западных СМИ о значительном усилении политического влияния Андрея Ермака на территории Украины. Как отметили в прессе, про данного чиновника говорят о том, что он "не номер один, но и не номер два". Зеленский заметил, что нападения на Ермака связаны с атакой на самого президента.

Он делает то, что говорю ему я. Он выполняет задания... Это политика тех, кто недоволен мною. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что британская газета The Times со ссылкой на правительственные, военные и дипломатические источники на Украине уведомила читателей о том, что окружение Владимира Зеленского встревожено ростом влияния Андрея Ермака, который сосредотачивает в своих руках все больше власти.

Зеленский назвал условие для начала нового контрнаступления ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент