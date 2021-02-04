Зеленский назвал условие для начала нового контрнаступления ВСУ

Глава Украины оценил военную помощь, которая идет от Запада к ВСУ.

Киевский режим может начать новое контрнаступление тогда, когда придет военная помощь от его международных союзников. Соответствующее заявление украинский президент Владимир Зеленский сделал в интервью иностранным журналистам из информационного агентства The Bloomberg. Он пояснил, что сейчас армия страны находится в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем было еще несколько месяцев назад,поэтому новое контрнаступление для Вооруженных сил Украины — это вопрос их укомплектования.

Украинские силы У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы, у нас стоят 14 неукомплектованных бригад, у которых нет соответствующего оружия, поставки которого были уже одобрены голосованием. Пакеты, к сожалению, идут очень медленно. Владимир Зеленский, глава Украины

Владимир Зеленский добавил, что в настоящее время около 14 бригад с общим количеством от 28 до 35 тысяч солдат Вооруженных сил Украины не готовы к бою из-за задержек в западных поставках оружия от американских и европейских союзников. По мнению политика, все же страна успела подготовиться к контрнаступательным действиям, однако начать их невозможно до прибытия дополнительной техники и вооружения.

Зеленский: Украина изучает вариант замены транзита газа из РФ на Азербайджан.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент