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"Реальные потери". Офицер ВСУ обратился к Киеву с жестким требованием

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Юрий Касьянов призвал власти страны рассказать правду гражданам, а не говорить им "сладкую ложь".

Киевскому режиму требуется опубликовать настоящие статистические сведения о потерях своих войск на поле боя. Такое мнение высказал специалист по разработке и производству беспилотников, офицер Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов в интервью местному телеканалу "Прямой". Аналитик полагает, что тем бойцам, которые остаются сейчас в тылу, важно понимать, что значит "настоящая война".  Гость новост ной программы отметил, что шок от потерь живой силы в ВСУ может заставить его соотечественников активнее помогать на фронте.

Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают.

Юрий Касьянов, офицер ВСУ

"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий

 

 

Теги: всу, юрий касьянов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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