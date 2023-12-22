Юрий Касьянов призвал власти страны рассказать правду гражданам, а не говорить им "сладкую ложь".

Киевскому режиму требуется опубликовать настоящие статистические сведения о потерях своих войск на поле боя. Такое мнение высказал специалист по разработке и производству беспилотников, офицер Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов в интервью местному телеканалу "Прямой". Аналитик полагает, что тем бойцам, которые остаются сейчас в тылу, важно понимать, что значит "настоящая война". Гость новост ной программы отметил, что шок от потерь живой силы в ВСУ может заставить его соотечественников активнее помогать на фронте.

Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают. Юрий Касьянов, офицер ВСУ

"Вы дебилы". Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к Киеву.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий