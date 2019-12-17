"Радио Свобода" внесена в реестр СМИ-иноагентов

В соответствующий документ запись внес Минюст РФ.

В список иностранных средств массовой информации с функциями иностранных агентов после регистрации в России юрлица добавилось новое медиа – "Радио Свобода". Дословно в реестр Минюста снесено ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

По данным "Интерфакса", для соответствования требованиям законов страны накануне компания зарегистрировала в РФ региональную общественную организацию (РОО).

Отметим, что сейчас в реестре СМИ-иноагентов находятся 10 изданий.

Ранее мы сообщали о том, что в МИД прокомментировали публикацию документов ЦРУ о Степане Бандере. Мария Захарова заявила, что в современной Украине героем является агент Гитлера и нацист. Дипломат добавила, что Москва неоднократно об этом упоминала.