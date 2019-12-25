"Рабочая партия Курдистана" объявила о самороспуске

Вооруженный конфликт Турции с партией начался с 1984 года и возобновился в 2015 году.

Признанная на территории Турции террористической организацией "Рабочая партия Курдистана" объявила в понедельник, 12 мая, о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Анкарой, который длился более 40 лет. Соответствующее заявление опубликовало новостное агентство Rudaw. Иностранное движение ранее уведомило общественность о том, что провела конгресс в период с пятого по седьмое мая после призыва ее политического лидера Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию.

РПК сообщила, что на конгрессе партии было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена. сообщение от Rudaw

Напомним, что в апреле текущего года проправительственная газета Türkiye рассказала читателям со ссылкой на собственные источники в органах безопасности, что конгресс РПК, где будет обсуждаться роспуск партии, ожидается в мае, а разоружение - в июне. Помилование Оджалана в случае роспуска группировки не предусмотрено. В текущий момент ведутся последние приготовления по техническим вопросам, связанными с пунктами сдачи оружия. РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. В политической партии заявили, что они готовы созвать конгресс, на котором обсудят вопрос самороспуска, однако это должно произойти только при личном присутствии лидера. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК в том случае, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.

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