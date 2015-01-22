В Турции рассказали о трудностях с оплатой в рублях у россиян

Мустафа Реджеп Эрчин назвал виновником ситуации риск введения Западом вторичных санкций в адрес Анкары.

Российские туристы не могут комфортно расплачиваться рублями и использовать собственные банковские карты на курортах Турции из-за финансового давления и ограничений со стороны Вашингтона. Такое мнение высказал журналистам новостного агентства "РИА Новости" местный экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Он пояснил, что для Анкары снятие санкционного давления с российского государства в банковской сфере становится необходимостью в виду того, что Турция и страны региона выиграли бы от этого решения. Оно поможет развитию банковских и торговых отношений.

Конечно, хотелось бы, чтобы граждане России могли расплачиваться рублями.Или чтобы российские кредитные карты можно было использовать везде в Турции без ограничений. Таким образом, туристы смогут тратить больше и с большим комфортом. Мустафа Реджеп Эрчин, эксперт

Иностранный аналитик добавил, что в текущий момент российские путешественники в Турции либо заранее оплачивают все туры и услуги, находясь еще на территории РФ, либо используют наличные денежные средства. Напомним, что проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине 2024 года на фоне опасений введения коллективным Западом вторичных санкций.

В Турции автобус с российскими туристами вылетел с трассы.

Фото: Piter.tv