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В Турции автобус с российскими туристами вылетел с трассы

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По предварительной информации, пострадали 18 туристов и водитель.

В Турции автобус с российскими туристами вылетел с трассы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе Гюндогду. Автобус выезжал из аэропорта Антальи в город Сиде. Всего внутри находились 25 граждан России. Водитель автобуса потерял управление и улетел в кювет, после чего столкнулся с теплицей. По предварительной информации, пострадали 18 туристов и водитель.

Ранее мы сообщали, что на севере Москвы иномарка сбила человека.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: автобус, дтп, пострадавшие, туристы, турция
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, ДТП,

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