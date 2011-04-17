По предварительной информации, пострадали 18 туристов и водитель.

В Турции автобус с российскими туристами вылетел с трассы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе Гюндогду. Автобус выезжал из аэропорта Антальи в город Сиде. Всего внутри находились 25 граждан России. Водитель автобуса потерял управление и улетел в кювет, после чего столкнулся с теплицей. По предварительной информации, пострадали 18 туристов и водитель.

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Видео: Telegram / SHOT